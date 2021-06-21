Видео из московского кинотеатра, где посетитель достал нож на просьбу надеть маску, появилось в сети Фото: кадр с видео

Появилось видео из московского кинотеатра "Атриум", где посетитель угрожал ножом сотрудникам за просьбу надеть маску. Скандал устроил петербургский фитнес-модель, бодибилдер и актер Давид Луссманашвили, известный под именем Давид Лурс. Молодой человек был крайне возмущен требованием соблюдать масочный режим.

На кадрах, которые записали камеры видеонаблюдения, видно, что конфликт разгорелся до входа в зал. Сотрудник в форменной одежде общается с молодым человеком, но тот настроен агрессивно, сообщает Пятый канал.

Девушка, пришедшая с Луссманашвили, пытается успокоить спутника, но это удается с трудом. По словам сотрудника кинотеатра, в руках у агрессивного посетителя был нож, которым он угрожал окружающим.

Уладить конфликт удалось прибывшим полицейским. Буйного посетителя доставили в участок, где он объяснил, что маски не носит, потому как уже сделал прививку от коронавируса. А вот складной нож, видимо, у него всегда в кармане.

В Москве ужесточили ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Болезнь пока не удается взять под контроль, особый режим введет до 29 июня. На 21 июня суточный прирост заболевших составил 7584.