Путин одобрил работу Госдумы VII созыва

Владимир Путин одобрил работу Государственной думы VII созыва Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин одобрил работу Государственной думы VII созыва. Он отметил, что все фракции депутаты внесли вклад в общий результат работы.

- Отмечу, что свой важный, значимый вклад в общий результат внесли все фракции. "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия". И все без исключения депутаты, избранные как по партийным спискам, так и по округам, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что этот созыв сделал многое для повышения качества законодательства, а также увеличил число законов прямого действия.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что выборы в Государственную думу в сентябре 2021 года пройдут без ложных обещаний, как это было в 90-е годы. Российский лидер призвал провести выборы открыто и честно, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их законности. Он отметил, что это общая ответственность российских властей.