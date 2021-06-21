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Политика21 июня 2021 14:41

Путин одобрил работу Госдумы VII созыва

Вклад в общий результат работы внесли все фракции и депутаты, отметил президент РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин одобрил работу Государственной думы VII созыва

Владимир Путин одобрил работу Государственной думы VII созыва

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин одобрил работу Государственной думы VII созыва. Он отметил, что все фракции депутаты внесли вклад в общий результат работы.

- Отмечу, что свой важный, значимый вклад в общий результат внесли все фракции. "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия". И все без исключения депутаты, избранные как по партийным спискам, так и по округам, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что этот созыв сделал многое для повышения качества законодательства, а также увеличил число законов прямого действия.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что выборы в Государственную думу в сентябре 2021 года пройдут без ложных обещаний, как это было в 90-е годы. Российский лидер призвал провести выборы открыто и честно, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их законности. Он отметил, что это общая ответственность российских властей.