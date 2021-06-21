Терапевт назвала способы избежать теплового удара в жару

Врач рассказала о способах защиты от теплового удара и перегрева Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как правильно одеваться в жаркую погоду, чтобы не получить тепловой удар. По словам медика, на улице обязательно нужно находиться в головном уборе, а одежду следует выбирать из натуральных тканей.

«Натуральный хлопок и закрытые все части тела. То есть под открытым солнцем не рекомендую быть, перегреваться нельзя. Самое основное — это шляпа», — цитирует терапевта RT.

Также врач рассказала, что если человек решил скоротать жаркий день у воды, то находиться на берегу и в воде необходимо равное количество времени с одинаковыми интервалами: примерно 15-20 минут на берегу, затем столько же в воде.

«Ни в коем случае не сидеть на холодной земле и в мокрой одежде. Это прямой путь к простудным заболеваниям, к обострению хронических, а также первичных, иммунных — ОРВИ, ОРЗ. Если малейшая появилась температура, то сразу домой, в прохладное место», — добавила врач.

Также Людмила Лапа подчеркнула, что те, кто пользуется кондиционером, не должны слишком увлекаться. Чтобы не было слишком большого перепада, воздух в помещении не следует охлаждать ниже 24 градусов.

«Нельзя кондиционер опускать ниже 24°С. Это создаст большой перепад температур с внешним миром... И побольше пить чай и воду. При этом чай пить черный, без сахара — более полезно, чем с сахаром, потому что сахар загущает кровь», — добавила специалист.

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