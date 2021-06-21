Умерла Светлана Ельчанинова, режиссер-мультипликатор Фото: YouTube

Умерла Светлана Ельчанинова, режиссер-мультипликатор. Ее не стало на 47-м году жизни. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщается на официальном сайте российского Союза кинематографистов.

- Сегодня не стало Ельчаниновой Светланы Анатольевны. Она пользовалась заслуженным авторитетом у коллег. Все, кто ее знал, сохранит светлую память о творчески талантливом и очень добром человеке, - говорится в сообщении.

Светлана Ельчанинова после окончания мастерской режиссуры анимационного кино сняла множество фильмов, в том числе «Работа – не волк», «История одного дельца», «Скороговорка», «Пикник» и другие. Она была автором и режиссером проекта «Реанимация», а также сериала «Зверюшки-добрюшки».

Режиссер-мультипликатор за свою карьеру неоднократно становилась лауреатом российских и международных кинофестивалей. На протяжении нескольких лет была главой мастерской режиссуры анимационного кино в филиале института ВГИК – Сергиеве-Посаде.