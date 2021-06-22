Индийский штамм COVID-19 распространился в 90 странах мира Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Индийский штамма коронавируса распространился уже в более чем 90 странах мира, заявила на брифинге представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

По ее словам, вариант «дельта», то есть индийский штамм, зафиксирован в 92 странах. Данный факт вызывает у организации обеспокоенность, отметила Ван Керкхове. Она также констатировала, что индийский вариант имеет способность к быстрому распространению.

Ранее инфекционисты назвали симптомы индийского штамма коронавируса. Так, у зараженных дельта-вариантом коронавирусной инфекции нередко наблюдается диарея. Кроме того, у них, часто возникают тромбы, которые провоцируют гангрену. Пациенты с индийским штаммом также жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка.

Как писал сайт kp.ru, российский вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что, как правило, симптомы индийского штамма коронавируса схожи с проявлениями обычной простуды – это насморк, боль в горле и головная боль.