Washington Post: Трамп в начале пандемии думал об отправке заболевших за рубежом американцев в Гуантанамо

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп в самом начале пандемии раздумывал об отправке инфицированных covid-19 за границей граждан на военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе. Там же расположена и тюрьма, где содержатся террористы Об этом сообщает газета Washington Post.

По данным издания, в первые дни пандемии, когда официальные лица Белого дома обсуждали потенциальную возможность возвращения граждан Америки в страну для лечения, Трамп предложил свой вариант, куда их можно отправить.