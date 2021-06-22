Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 22 июня 2021 года

Певица МакSим Фото: Артем КИЛЬКИН

Состояние здоровья певицы МакSим (Марина Абросимова), борющейся с тяжелой формой вирусной пневмонии, продолжает вызывать тревогу фанатов. Исполнительница хитов "Знаешь ли ты" и "Нежность" все еще находится в искусственной коме, она подключена к ИВЛ.

Врачи направили все силы на восстановление нормальной работы легких певицы. Сколько еще она пробудет в бессознательном состоянии - пока неизвестно. О том, что популярная исполнительница введена в медикаментозную кому, стало известно 19 июня. Представители певицы старались не предавать огласке сведения о ее состоянии и подтвердили эту информацию, лишь когда она просочилась в прессу.

Марина пробудет в этом состоянии три-четыре дня. У нее молодой и крепкий организм, прогнозы врачей оптимистичные, поэтому мы верим в скорейшее выздоровление, - заявил пиар-директор артистки.

Медикаментозная кома с аппаратом ИВЛ означает, что певица прикована к постели, а в ее горло вставлена трубочка, через которую в легкие подают богатую кислородом смесь. Фактически, подключение больного к ИВЛ означает, что сам он не в состоянии полноценно дышать.

Звезда лечится в частной медицинской клинике, две недели госпитализации в которой по программе "лечение внебольничной пневмонии, включая COVID-19", стоят 700 тысяч руб. Подозрения врачей, что ее болезнь вызвана коронавирусной инфекцией, не подтвердились - все тесты оказались отрицательными.