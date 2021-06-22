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Здоровье22 июня 2021 1:07

Российские ученые заявили, что привившиеся после коронавируса имеют наибольшее количество антител

Эксперты связывают это с тем, что организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Российские ученые заявили, что привившиеся после коронавируса имеют наибольшее количество антител

Российские ученые заявили, что привившиеся после коронавируса имеют наибольшее количество антител

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наибольшее количество антител специалисты наблюдает у тех людей, которые после того, как переболели коронавирусом, сделали прививку. С таким заявлением выступили ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.

В рамках исследования все участники были разбиты на четыре группы:

- перенесшие covid-19, а затем сделавшие прививку;

- не инфицированные и вакцинированные;

- перенесшие covid-19, но непривитые;

- не вакцинированные и не болевшие.

В результате эксперты обнаружили, что самые высокие титры антител были получены от тех, кто перенес ковид, а затем прошедших процедуру вакцинации.

- Это может быть связано с тем, что после перенесенной коронавирусной инфекции организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ, - рассказала младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации института Анна Тимофеева, слова которой приводят РИА Новости.