Почти треть опрошенных американцев считают, что Байден победил на выборах из-за фальсификаций Фото: REUTERS

В США почти треть (32%) граждан, участвующих в опросе, заявили, что считают победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре 2020 года результатом фальсификаций. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного с 9 по 14 июня исследовательской службой Университета Монмута.

Среди участников исследования 61% респондентов признались, что Байден победил по итогам президентской гонки честной.