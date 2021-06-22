Вильфанд рассказал о мощных очагах аномальной жары на Европейской и Азиатской частях России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России есть два очага температурной аномалии. Речь идет о территориях, где показатели на десять градусов и более превышают климатическую норму.

По словам специалисты, этим очагами являются Европейская и Азиатская части страны. А вотв Западной Сибири температура будет ниже нормы на четыре-семь градусов.

- Территория России сейчас разделена на две части: на Европейской части аномалия очень сильная и в Дальневосточном федеральном округе. Между ними, в западной Сибири очаг холода… Два огромный очага аномалий со значениями на Европейской территории больше 10 градусов аномалия, на Азиатской - больше 12 градусов, - сказал Вильфанд РИА Новости.