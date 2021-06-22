Посол РФ в Минске: Россия поддержит Белоруссию на фоне санкций

Посол РФ в Минске: Россия поддержит Белоруссию после введения санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва поддержит Минск после введения санкций. Об этом сообщил российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов, отметив, что поддержка эта будет продолжаться «до самых критических обстоятельств».

«Мы не бросим Беларусь. Мы - союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа», - приводит РИА Новости слова российского дипломата.

Лукьянов отметил, что в данном случае есть оптимистический и пессимистический сценарий, но не стал раскрывать их содержание.

Напомним, 21 июня, Европейский союз расширил санкции в отношении Белоруссии, добавив в «черный список» еще 78 физических лиц и восемь организаций республики. Ограничения в отношении Минска в этот же день ввела и Канада. Введенные ограничения коснулись 17 физических лиц и пять юридических. Присоединилась к рестрикциям и Великобритания, которая ввела санкционные ограничения в отношении 11 физических лиц и двух организаций Белоруссии за инцидент с Ryanair и «нарушения прав человека».