СМИ: правительство одобрило идею штрафовать за выброс мусора из машин Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство России поддержало инициативу о введении штрафа за выброс мусора из машин.

Как передает «Российская газета», кабмин поддержал законопроект, который вносит изменения в КоАП, но высказал некоторые технические замечания. Таким образом, нововведения затронут увеличения штрафов за незаконный сброс отходов, а также фиксацию таких нарушений посредством фото и видеосъемки.

Ранее проект закона о штрафах за выброшенный из машины мусор подготовила Мосгордума вместе с Мособлдумой. Как передает издание, сумма штрафа составит от 10 тысяч до 120 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта.

Отмечается, что наказание хотят ввести не только для автомобилистов, но и для тех, кто выбрасывает мусор в дачных поселках и лесах. Кроме того, что инициатива также предусматривает конфискацию транспортного средства, при помощи которого производился сброс отходов. В данном случае речь идет об изъятии у юрлиц самосвалов, тракторов или другой подобной техники.

На сегодняшний день штрафы за подобные нарушения составляют от 1 до 2 тысяч рублей. В случае принятия закона гражданам придется платить до 10 - 15 тысяч рублей, предпринимателям, которые действуют без образования юридического лица, – от 20 до 30 тысяч рублей; для юридическим лицам – от 30 до 50 тысяч рублей.

При использовании грузовиков, прицепов и других самоходных машин штраф вырастет до 40-50 тысяч рублей; для предпринимателей – от 60 до 80 тысяч рублей; для юрлиц – от 100 до 120 тысяч рублей, а в случае фиксации правонарушения техническими средствами - 100 тысяч рублей.