В Центре им. Гамалеи сообщили о росте тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей Фото: Александр ГЛУЗ

Коронавирус начал «молодеть». Об этом рассказали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, указав на то, что среди молодых людей регистрируется все больше тяжелых случаев инфекции.

По словам руководителя лаборатории Центра им. Гамалеи Владимира Гущина, сегодня можно видеть, что со временем у новых штаммов коронавирусной инфекции свойство не меняются в лучшую сторону.

«Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь "молодеет", появляется большее количество тяжелых случаев среди молодых», - сказал специалист в эфире канала «Соловьев Live» в YouTube.

Напомним, днем ранее, 21 июня, в России выявили 17 378 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число заражений с начала пандемии составило 5 334 204. Жертвами вируса стали 129 801 заболевших, всего выздоровело 4 878 333 человека. В Минздраве сообщили, что в настоящее время в стране болеют коронавирусной инфекцией около 465 тысяч человек.