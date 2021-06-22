Путин: США организовали вооруженный переворот на Украине в 2014

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вашингтон организовал, а Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине в 2014 году. Об этом президент России Владимир Путин написал в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны, и опубликованной во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби, в немецком журнале Zeit.

Комментируя ситуацию на европейском континенте после завершения холодной войны и расширения НАТО на восток, российский лидер пишет, что «многие страны были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с коллективным Западом, либо с Россией».

По его словам, фактически это был ультиматум. Как он отметил, последствия, к которым привела такая агрессивная политика, можно увидеть на примере «украинской трагедии» 2014 года.

Путин заявляет, что Европа «активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот». «С этого всё и началось. Зачем нужно было это делать? ... Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?», - отмтеил он.

Напомним, в своей статье глава государства указал на то, что сегодня мир динамично развивается, сталкиваясь новыми вызовами и угрозами. Российский лидер считает, что в этой ситуации «мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок».