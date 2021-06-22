Матвиенко сделала аэрозольную прививку от коронавируса

Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в минувшую пятницу, 19 июня, сделала аэрозольную прививку от коронавирусной инфекции.

«Мне посоветовали врачи сделать прививку аэрозолем в нос, защитить носоглотку, через которую, как правило, вирус приходит ... Я в пятницу сделала такую прививку для дополнительной защиты и поддержки иммунитета», - сообщила спикер во вторник, 22 июня.

Матвиенко уточнила, что находится в группе волонтеров, и на сегодняшний день эта вакцина официально не зарегистрирована в стране.

Напомним, ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вероятность заразиться коронавирусом после вакцинации небольшая и люди, которые заболевают после иммунизации, переносят болезнь легко и без тяжелых осложнений. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что вредные советы об отказе от вакцинации уносят жизни людей, призвав граждан прививаться от коронавируса, а также отметив, что, если не вакцинироваться пандемия «нас не оставит».