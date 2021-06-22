Песков - о непривитых россиянах: дискриминация неминуемо наступит

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Граждане без иммунитета к коронавирусной инфекции будут представлять угрозу для окружающих, потому некоторая дискриминация в этой связи неминуема. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией такова, что требует «энергичных мер».

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих», - заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала нечестным стимулирование вакцинации от COVID-19 посредством ограничения в правах, заявив, что ее аппарату поступают множество жалоб от граждан, которые указывают на дискриминацию при отказе от прививки. Она считает, что в данном случае люди сталкиваются с «нечестной игрой, нечестной акцией».