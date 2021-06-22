Депутат Бессараб призвала обеспечить многодетные семьи бесплатными парковками

В Госдуме призвали обеспечить многодетные семьи бесплатными парковками. Фото: Александр Ратников

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила рассмотреть возможность предоставить многодетным семьям бесплатные парковочные места во всех регионах России. Свое обращение она направила на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

Депутат отметила, что отдельные регионы и муниципальные образования изыскивают возможности для предоставления многодетным семьям бесплатных муниципальных парковочных мест, однако в большинстве субъектов такой льготы для родителей трех и более детей нет.

«В целях обеспечения многодетных родителей равными гарантиями, независимо от места жительства, прошу вас рассмотреть возможность ведения федерального реестра семей (родителей), воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, а также предоставления им бесплатных мест на парковках во всех субъектах Российской Федерации», — цитирует политика RT.

Накануне депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать денежные сертификаты многодетным семьям на профессиональное образование каждого ребенка. Политик выразил уверенность, что это поможет демографической ситуации в стране, передает ОТР.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года сертификаты на материнской капитал в России получили более одного миллиона семей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что теперь в стране маткапитал выдается семье и при рождении первого ребенка, сообщает Москва 24.