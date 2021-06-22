Памфилова рассказала о хакерских атаках на сайт ЦИК. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о хакерских атаках на сайт ЦИК, которые происходят в том числе из США и Великобритании.

"Поскольку наша информационная система ГАС "Выборы" надежно защищена, акцент и попытки исказить какую-то информацию сделаны на сайт ЦИК, мы постоянно сталкиваемся с попытками исказить или подменить реальную информацию о выборах, которая на сайте есть, перехватить управление сайтом, затруднить его работу", - сказала Памфилова в разговоре с журналистами РИА Новости.

Она подчеркнула, что попытки взломать систему происходят постоянно. Но у сайта сильная служба безопасности, способная отразить и предотвратить атаки. Председатель ЦИК отметила, что хакеры из многих стран пытаются получить доступ к сайту. Чаще всего нападение происходит из США и Великобритании.

Памфилова добавила, что есть целый ряд данных, которые ЦИК не хочет озвучивать, чтобы "не вооружать противников".