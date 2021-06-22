Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов: в регионе в этом году будут введены в общей сложности миллион двести тысяч квадратных метров жилья

Игорь Артамонов, глава Липецкой области: Мы планируем активно строить дома в муниципалитетах и надеемся на продуктивное сотрудничество со строителями. Фото: липецкаяобласть.рф

Так как стройка новых жилых домов ведётся главным образом в Липецке, глава области Игорь Артамонов обратился к застройщикам с рекомендациями уделять больше внимания муниципальным образованиям региона. Это открывает хорошие перспективы для строителей, в связи с тем, что в районных центрах реализуются проекты комплексной застройки территорий. В результате, например, в городах Елец и Лебедянь в нынешнем году введут по сорок пять тысяч квадратных метров жилья.

В регионе сформирован Атлас перспективных территорий жилищного строительства, а площадки были презентованы потенциальным застройщикам. В Липецком районе по плану будет построено сто тридцать пять тысяч квадратных метров жилья.

«Мы прилагаем большие усилия для развития сельских территорий и жилищное строительство играет здесь большую роль. Во многих районах, где развивается промышленность и создаются рабочие места, требуется жильё. Мы планируем активно строить дома в муниципалитетах и надеемся на продуктивное сотрудничество с вами», – подчеркнул Игорь Артамонов, обращаясь к представителям строительных организаций региона.

В Липецке для проведения реновации отведены семь участков. Игорь Артамонов подчеркнул, что региональные власти серьёзно заинтересованы в строительстве высококачественного жилья для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья. Для этого из регионального бюджета выделяются многомиллионные субсидии. Помимо этого застройщики могут участвовать в федеральных программах и задействовать механизмы инфраструктурных облигаций и инфраструктурных бюджетных кредитов.

«Регион готов поддерживать строительную сферу, но нам нужно качественное современное жильё, интересны планы строителей по использованию современных материалов и технологий. Также рассчитываем совместно со строителями пересмотреть систему подготовки кадров для отрасли, чтобы мы выпускали востребованных специалистов, которые обязательно будут трудоустроены», – резюмировал глава области Игорь Артамонов.