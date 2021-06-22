Ученые назвали частое чихание симптомом коронавируса, характерным для вакцинированных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главным симптомом инфицирования коронавирусной инфекцией у вакцинированных людей является частое чихание. К такому выводу пришли британские исследователи.

Как передает Express, специалисты провели исследование ZOE COVID Symptom Study и выявили, что частое чихание может быть симптомом коронавирусной инфекции у привитых пациентов, которые впоследствии заразились. Эксперты рекомендуют при появлении такого признака оставаться дома и сделать тест на наличие коронавируса.

Отмечается, что чихание не входит в число самых распространённых симптомов. У непривитых оно считается признаком не COVID-19, а скорее простуды или аллергии. Чаще всего инфицированные коронавирусом жалуются на высокую температуру, озноб, кашель, головную боль, боль в груди, а также одышку, потерю обоняния и проблемы с кишечником.

Напомним, ранее инфекционисты назвали симптомы индийского штамма коронавируса. Как отмечалось, у зараженных данной мутацией коронавируса, часто возникают тромбы, которые провоцируют гангрену.