Рособрнадзор сообщил об удалении 800 участников ЕГЭ за нарушения

Роспотребнадзор сообщил об удалении 800 участников ЕГЭ за нарушения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал, что с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году было удалено более 800 человек. Он отметил, что удаление - "это традиционный процесс", когда участники экзамена нарушают его правила. По словам Круглинского, с каждым годом удаленных становится все больше.

"Всего за весь экзаменационный период текущего года у нас было удалено 817 участников", - сказал он на пресс-конференции ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе Рособрнадзора, по итогам всех экзаменов, прошедших с 31 мая по 21 июня, 356 человек были удалены за мобильные телефоны, 363 - за шпаргалки, 98 - за иные нарушения.

Напомним, что ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля. В основном периоде экзамена зарегистрированы более 724 тыс. человек. Ранее в Рособрнадзоре и Минпросвещения заявляли, что из-за роста числа заболевших коронавирусом график сдачи экзаменов в 2021 года меняться не будет.