Захарова: друзья России - это те страны, которые не предают

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Друзьями России являются те страны, которые не предают. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя некоторые аналитические заметки, в которых говорится о том, что Москва «со всеми поссорилась» и «у нее нет друзей». По ее словам, в данном вопросе необходимо обращаться к истории, а формулировка о количественном показателе здесь ущербна.

«Постановка вопроса относительно того, сколько у кого друзей, она, в принципе, ущербна .... Количеством друзья не измеряются. Речь идет о том, что, когда мы говорим о друзьях, неважно наших личных, в глобальном понимании, это те люди, которые не предают. Это те страны, которые не предают», - заявила представитель внешнеполитического ведомства в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По мнению Захаровой, когда говорят, что у России мало друзей, нужно каждый раз вспоминать историю. Как она отметила, именно тогда очень многое станет понятным.

«Что такое друзья, что такое союзники, что такое партнеры и что в первую очередь нужно исходить из собственных национальных интересов», - добавила она.