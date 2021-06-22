В Депздраве Москвы назвали временным снижение заболеваемости коронавирусом в городе

В Депздраве Москвы считают временным снижение заболеваемости коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что снижение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве является временным явлением.

- Как обычно, к выходным дням мы имеем некоторое снижение этого показателя (заболеваемости коронавирусом). Но абсолютно точно это является временным, —сказал он во время пресс-конференции.

Хрипун сообщил, что уровень госпитализации москвичей с коронавирусом не снижается, что доказывает актуальность проблемы с заболеваемостью. Сейчас под наблюдением врачей находятся около 100 тысяч жителей столицы. Количество коек для коронавирусных пациентов в Москве увеличилось в два раза, однако еще имеется запас, отметил Хрипун.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал условия для создания иммунного "щита" к коронавирусной инфекции в столице России. Для этого необходимо, чтобы москвичи вакцинировались в короткий срок. Он добавил, что важным фактором является соблюдение коронавирусных мер.