Свыше 2 млн человек привились от ковида в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что в Москве более 2 миллионов человек привились от коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день привиты более 2 миллионов человек", - сказал Хрипун на пресс-конференции во вторник, 22 июня.

Хрипун призвал жителей Москвы не откладывать прививку, так как ситуация осложняется с каждым днем, в столице активно распространяется мутировавший индийский штамм коронавируса.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса началась в Москве в декабре 2020 года. Прививка выполняется препаратом "Спутник V", который был зарегистрирован центром имени Гамалеи в августе прошлого года.

Ученые заверили, что вакцина устойчива ко многим штаммам коронавируса, в том числе и к "индийскому".

Прививка выполняется также препаратами центра имени Чумакова "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что индийский штамм в России есть, но не в самой мутировавшей версии, как в Индии.

В столице, по данным на 2021 год, проживает более 11 миллионов человек.