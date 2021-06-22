Правительство Москвы выделит на борьбу с ковидом еще около 11 млрд рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что на борьбу с коронавирусом правительство выделит еще порядка 11 миллиардов рублей, из которых 10 миллиардов перечислят на вакцинацию. Он рассказал о закупке большого количества оборудования в отделения реанимации: ИВЛ, мониторов, ИКМО-оборудования и необходимых лекарств.

"Многие вещи по обеспечению мероприятий борьбы с коронавирусной инфекцией с 1 января погружаются в тариф ОМС, который в этом году мы значительно увеличили, он достигает 250 тыс. за одного больного. Этих денег вполне достаточно, чтобы мы достойно встретили последующие периоды, если они будут", - сказал Хрипун.

Он также отметил, что в Москве система здравоохранения имеет серьезный запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, реагентов для ПЦР- и ИФА-диагностики, которых хватит с избытком хватит на трехмесячный период.

По его словам, в 2020 году столичный департамент потратил около 50 млрд рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"В проекте бюджета 2021 года расходы на приобретение вакцин составят 12,7 млрд [рублей], что выше 2020 года. Из них примерно 10 млрд [рублей], чуть меньше, - это вакцинация от коронавирусной инфекции, деньги, которые заложены в 2021 году", - сказал Хрипун.