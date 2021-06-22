Более 10 российских авиакомпаний возобновили полеты в Турцию Фото: Иван ВИСЛОВ

Более 10 российских авиакомпаний возобновили полеты в Турцию 22 июня 2021, сообщает Федеральное управление воздушного транспорта.

В первый день возобновления авиасообщения с республикой рейсы осуществляют компании «Аэрофлот», «Роял Флайт», «Смартавиа», «Азур Эйр», «Икар», «Ямал», «Северный ветер», «Победа», «Ред Вингс», «Сибирь» и «Россия». Ожидается, что во вторник, 22 июня, они выполнят 78 рейсов, сказано на сайте Росавиации.

Как отмечается в сообщении, авиакомпании могут осуществлять перевозки в пять турецких городов – Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум. Российским перевозчикам выданы более 160 допусков на международные перевозки пассажиров и грузов.

Как писал сайт kp.ru, весной 2021 года Россия ограничила полеты в Турцию из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сейчас ситуация улучшилась и российские власти разрешили возобновить авиасообщение с 22 июня. Решение было принято по результатам инспекции российской делегации.