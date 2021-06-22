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Общество22 июня 2021 16:51

Терапевт назвала продукты для бодрости в жару

Медик предложила включить легкие и охлаждающие блюда в рацион
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Терапевт перечислила продукты, которые помогут быть бодрым в жару

Терапевт перечислила продукты, которые помогут быть бодрым в жару

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Установившаяся в европейской части России жара влияет на трудоспособность людей. Чтобы почувствует себя лучше и взбодриться, следует наладить свое питание, считает терапевт Надежда Чернышова. Медик перечислила продукты, которые лучше всего усваиваются в жару и улучшают самочувствие.

«В жаркую погоду нужно немножечко облегчить свой рацион. Пусть в вашем меню в эти дни преобладают легкие блюда. Холодные овощные супы, вегетарианские блюда, блюда из нежирной птицы и рыбы. Не очень желательно есть тяжелую мясную пищу, а также пряную и острую еду», - цитирует врача «Ридус».

Также медик добавила, что хорошо будет включить в рацион охлаждающие блюда: окрошку, гаспачо, свекольник, различные холодные супы, смузи, а также мороженое фруктовый лед.

Кроме того Чернышова напомнила, что в жаркую погоду необходимо больше пить, причем лучше несладкие и негазированные напитки.

«Самым лучшим напитком в жару является простая вода — негазированная, несладкая, не слишком холодная. Крепкий кофе и чай лучше минимизировать в жару, потому что они способствуют выведению воды, а организм и так испытывает нехватку жидкости в такую погоду», - подчеркнула терапевт.