Терапевт назвала продукты для бодрости в жару

Терапевт перечислила продукты, которые помогут быть бодрым в жару Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Установившаяся в европейской части России жара влияет на трудоспособность людей. Чтобы почувствует себя лучше и взбодриться, следует наладить свое питание, считает терапевт Надежда Чернышова. Медик перечислила продукты, которые лучше всего усваиваются в жару и улучшают самочувствие.

«В жаркую погоду нужно немножечко облегчить свой рацион. Пусть в вашем меню в эти дни преобладают легкие блюда. Холодные овощные супы, вегетарианские блюда, блюда из нежирной птицы и рыбы. Не очень желательно есть тяжелую мясную пищу, а также пряную и острую еду», - цитирует врача «Ридус».

Также медик добавила, что хорошо будет включить в рацион охлаждающие блюда: окрошку, гаспачо, свекольник, различные холодные супы, смузи, а также мороженое фруктовый лед.

Кроме того Чернышова напомнила, что в жаркую погоду необходимо больше пить, причем лучше несладкие и негазированные напитки.

«Самым лучшим напитком в жару является простая вода — негазированная, несладкая, не слишком холодная. Крепкий кофе и чай лучше минимизировать в жару, потому что они способствуют выведению воды, а организм и так испытывает нехватку жидкости в такую погоду», - подчеркнула терапевт.