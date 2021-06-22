SpaceX планирует к сентябрю обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью Starlink

Компания Илона Маска планирует запустить в работу около 12 тысяч спутников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания SpaceX изобретателя и миллиардера Илона Маска планирует к сентябрю 2021 года обеспечить беспроводным интернетом весь мир с помощью спутниковой системы Starlink. Об этом во вторник, 22 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента авиакосмической корпорации Гвинн Шотвелл.

"Мы успешно развернули около 1800 спутников, и, как только они достигнут рабочей орбиты, у нас будет глобальный охват интернетом, однако затем нам нужно будет получить разрешения регулирующих органов", - сказал она на технологической веб-конференции Macquarie Group.

SpaceX планирует запустить в работу около 12 тыс. спутников, стоимость которых равняется $10 млрд. Месяцем ранее Илон Маск заявил, что компания получила более 500 тыс. заказов на подключение к интернет-сети.

Федеральная комиссия по связи США (ФКС) одобрила планы SpaceX по запуску некоторых спутников Starlink на более низкой околоземной орбите. По задумке они предоставят людям высокоскоростной широкополосный интернет, у которых нет к нему доступа.