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Экономика22 июня 2021 23:32

Рыночная капитализация Microsoft достигла двух триллионов долларов

Второе место заняла компания Apple
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Уровень рыночной капитализации американской корпорации Microsoft 22 июня превысил отметку в два триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Компания Microsoft заняла первое место в мире с капитализацией выше этой суммы. При этом, как отмечает агентство Bloomberg, второе место заняла Apple.

Напомним, Microsoft является транснациональной компанией, которая является одним из самых крупнейших в мире производителей программного обеспечения. Штаб-квартира корпорации находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).