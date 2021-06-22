Рыночная капитализация Microsoft достигла двух триллионов долларов

Уровень рыночной капитализации американской корпорации Microsoft 22 июня превысил отметку в два триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Компания Microsoft заняла первое место в мире с капитализацией выше этой суммы. При этом, как отмечает агентство Bloomberg, второе место заняла Apple.

Напомним, Microsoft является транснациональной компанией, которая является одним из самых крупнейших в мире производителей программного обеспечения. Штаб-квартира корпорации находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).