Врач предупредил, что отказ от вакцинации грозит привести к серьезным мутациям коронавируса

Врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. заявил, что низкие темпы вакцинации россиян грозят привести к тому, что у коронавируса появятся более кардинальные мутации.

- Если темпы вакцинации будут на низком уровне, то вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут "работать". Это может произойти, если среди населения страны не будет достаточного количества людей с подготовленной иммунной системой, то есть вакцинированных или переболевших, - объяснил специалист РИА Новости.