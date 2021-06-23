Депутат бундестага заявила о курсе Германии на подготовку к войне с Россией

Германия стала активнее присоединяться к учениям НАТО, выставляя войска вблизи границ России. Действия немецких властей Москва может расценить как подготовку к войне. Об этом сообщила депутат бундестага от партии "Левые" Севим Дагделен.

По ее мнению, других целей, кроме как моральная мобилизация и развитие боеспособности солдат, западные власти якобы не преследуют.

- Эскалация и политика НАТО по отношению к России и истории немецкого федерального правительства - это всего лишь две стороны медали. Германо-российские отношения достигли низкой точки. Едва ли проходит день без новых санкций против России. Вместо дипломатического понимания федеральное правительство полагается на беспрецедентный апгрейд. Федеральное правительство открыто устанавливает курс на подготовку войны против России, - написала Дагделен в посте на Фейсбуке.