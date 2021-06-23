Эксперт рассказала россиянам, как уйти в отпуск на целый год

В России работник может получить отпуск без сохранения содержания на один год по уважительной причине согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, критерии этой уважительной причины официально не определены, в связи с чем работодатель в праве самостоятельно решать, что именно будет считаться уважительной причиной, а что - нет, пишет "Прайм".