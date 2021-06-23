Лукашенко считает, что НАТО все время врали

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал НАТО не убаюкивать Минск историями про оборонительные учения и миролюбие, назвав альянс как минимум «лжецами», а как максимум - «подлецами».

«И не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО, мы этого наелись с 41-го года, когда мы вам верили и не извлекли уроков из истории, после победы подарив вам Восточную Европу», - сказал белорусский лидер в Бресте ходе церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Беларусь 1», вспомнив про обещания альянса, что они не сделают шага в направлении республики и «не будете, как модно сейчас говорить, расширять НАТО на восток».

По его словам, после невыполнения этих обещанию НАТО как минимум «лжецы», а как максимум – «подлецы». Лукашенко считает, что альянс «все время врал», и обманывали, но сегодня - не получится. Белорусский лидер пообещал сделать все, чтобы защитить «свою землю».

Лукашенко добавил, в Минске видят, что коллективный Запад продолжает «грезить» о новом «броске на Восток», а также мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Белоруссии.