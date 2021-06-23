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Политика23 июня 2021 7:36

Украинский журналист Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма после его «возвращения»

Телеведущий также заявил, что у россиян заберут недвижимость на территории полуострова
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Украинский журналист Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма после его «возвращения»

Украинский журналист Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма после его «возвращения»

Фото: REUTERS

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех россиян, переехавших туда с материковой части страны.

Телеведущий прокомментировал произошедшие накануне наводнения в регионе, отметив, что ему «очень жаль» жителей Крыма из-за случившегося. «Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут», - заявил журналист в эфире телеканала «Украина 24», подчеркнув, что Киев «это все заберет назад».

Гордон также пригрозил россиянам, которые покупают недвижимость на территории Крыма, тем, что у них «все потом заберут», поскольку это якобы «шатко» и «незаконно».

Напомним, полуостров вернулся в состав России в ходе референдума, который состоялся в 2014 году, когда за возвращения Крыма в состав РФ проголосовало 96,77 процента населения Республики. После прошедшего голосования Киев закрыл пункты пропуска на полуострове, а с июля 2016 года МИД Украины предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от «незаконных поездок» в Крым.