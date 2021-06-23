В небо направили лучи более 550 световых и зенитных прожекторов Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 22 июня, Москве в Парке Победы и у Московского государственного университета (МГУ) началась акция «Лучи Победы», организованная Общероссийским народным фронтом (ОНФ), и приуроченная к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

В Москве прошла акция «Лучи Победы» Фото: Иван МАКЕЕВ

В ходе акции здания университета и музея Победы подсветили архитектурно-художественным освещением. В небо направили лучи более 550 световых и зенитных прожекторов.

Так, над Музеем Победы взметнули лучи 258 прожекторов. Само здание подсветили при помощи 116 различных световых приборов. В течение четырех часов, начиная с 23:00 вторника, 22 июня, прожекторы освещали небо в память о подвиге советских солдат во времена Великой Отечественной войны.

В память о подвиге советских солдат в небо направили лучи свыше 550 световых и зенитных прожекторов Фото: Иван МАКЕЕВ

Акция «Лучи Победы» впервые была проведена в 2016 году. Позже президент России Владимир Путин предложил проводить эту акцию ежегодно.