В небо направили лучи более 550 световых и зенитных прожекторов
Фото: Иван МАКЕЕВ
Во вторник, 22 июня, Москве в Парке Победы и у Московского государственного университета (МГУ) началась акция «Лучи Победы», организованная Общероссийским народным фронтом (ОНФ), и приуроченная к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
В Москве прошла акция «Лучи Победы»
Фото: Иван МАКЕЕВ
В ходе акции здания университета и музея Победы подсветили архитектурно-художественным освещением. В небо направили лучи более 550 световых и зенитных прожекторов.
Так, над Музеем Победы взметнули лучи 258 прожекторов. Само здание подсветили при помощи 116 различных световых приборов. В течение четырех часов, начиная с 23:00 вторника, 22 июня, прожекторы освещали небо в память о подвиге советских солдат во времена Великой Отечественной войны.
В память о подвиге советских солдат в небо направили лучи свыше 550 световых и зенитных прожекторов
Фото: Иван МАКЕЕВ
Акция «Лучи Победы» впервые была проведена в 2016 году. Позже президент России Владимир Путин предложил проводить эту акцию ежегодно.