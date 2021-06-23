Ленинградская область вводит паспорта ковидной безопасности для бизнеса

Александр Дрозденко рассказал, что паспорта ковидной безопасности предприятия будут получать на добровольной основе. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.​ ​

В Ленинградской области появятся паспорта ковидной безопасности для бизнеса. Их будут получать предприятия и организации, в коллективе которых окажется до 80% сотрудников с антителами – сделавших прививку либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев. Об этом глава региона Александр Дрозденко сообщил в эфире телеканала «Россия 24». Губернатор подчеркнул, что получение таких паспортов станет делом исключительно добровольным. Антиковидный документ будет предоставляться по заявке предприятия или организации.

Адександр Дрозденко отметил, что паспорта ковидной безопасности смогут получить предприятия, которые захотят выйти из-под ограничений, действующих в каждом конкретном районе Ленинградской области. Для этого организациям будет необходимо предоставить в районную администрацию данные о вакцинации работников. Если в итоге окажется, что 80% сотрудников коллектива сделали прививку от коронавируса, переболели ковидом в течение последних шести месяцев либо имеют медотвод от вакцинации, предприятие получит паспорт ковидной безопасности, согласованный региональным Роспотребнадзором.

По словам губернатора, распоряжение о порядке выдачи паспортов ковидной безопасности будет подписано уже в ближайшие дни. Планируется, что в июле этого года данная госуслуга появится в системе МФЦ. Александр Дрозденко подчеркнул, что жители Ленинградской области сами принимают решение о том, вакцинироваться им или нет. Никаких санкций из-за отказа от прививки не предусмотрено. Против предприятий, не получивших паспорта ковидной безопасности, также не будут вводиться никакие меры наказания. При этом Дрозденко процитировал слова президента РФ Владимира Путина: «Лучше привиться, чем болеть».

Ранее губернатор Ленинградской области подписал постановление, в котором главам предприятий и организаций рекомендуется вакцинировать сотрудников, занятых в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, ЖКХ, энергетики, торговли, транспорта и культуры, в том числе работников музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат. Руководители таких предприятий и организаций всех форм собственности должны до 1 сентября 2021 года обеспечить вакцинацию не менее 80% коллектива. Как подчеркивается в документе, к этой же дате должны сделать прививки не менее 80% государственных гражданских и муниципальных служащих Ленинградской области.

Александр Дрозденко также предложил работодателям поощрять сделавших прививку от COVID-19 сотрудников выходным днем. Губернатор рекомендует руководителям предприятий и организаций предоставлять всем сотрудникам, прошедшим вакцинацию, день отдыха с сохранением заработной платы. Александр Дрозденко предлагает давать вакцинировавшимся выходной на следующий день после того, как они получили дозу вакцины.