В России предложили ежегодно выплачивать многодетный капитал Фото: Shutterstock

В России предложили ввести «многодетный» капитал. Автор инициативы - уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову, зампреду правительства России Татьяне Голиковой и председателю Государственного совета Республики Татарстан Фариду Мухаметшину с предложением учредить новые выплаты. В своем письме Волынец напоминает, что в соответствии с принятыми поправками к Конституции России дети являются приоритетом государственной политики. В связи с этим нужно поддерживать многодетные семьи и создавать условия, чтобы их становилось больше.

Одним из способов поддержки может стать «многодетный» капитал в размере 100 тыс. рублей. Выплачивать его предлагается до достижения младшим ребенком 18 лет либо до окончания им школы, ссуза или вуза при обучении в очном формате.

- Предлагаю рассмотреть данную инициативу и принять по ней положительное заключение, - цитирует RT текст письма.

Ирина Волынец также отметила, что в России, чем больше в семье детей, тем ниже среднедушевой доход на каждого ребенка. «Многодетный» капитал позволит частично устранить данную проблему.

Ранее юрист, медиатор по семейным спорам Юрий Капштык рассказал, как детям из многодетных семей можно получить путевки в оздоровительные лагеря. Возраст ребенка должен составлять 7–17 лет, а если малыш младше, после 3 лет он может ездить отдыхать с мамой или папой, сообщает ФАН.