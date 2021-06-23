Герпетолог призвал не бояться нашествия змей на Азовском море
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Туристы, отдыхающие на Азовском море, стали все чаще встречаться с ползучими соседями. К побережью выбираются змеи.
В соцсетях множество сообщений о ползущих, не исключено, что пресмыкающиеся могут быть ядовиты.
Научный сотрудник института биоорганической химии РАН, герпетолог Владислав Старков рассказал, стоит ли опасаться нежданных гостей пляжей.
- Многочисленная змея, которую все боятся у воды – это водяной уж. Он живет в Астрахани, Ростовской области, в Крыму и на Азовском море, то есть, встречается во всех южных водоемах. У него отсутствуют желтые пятна на голове, по которым мы привыкли отличать ужа, - говорит эксперт Пятому каналу.
Он успокоил туристов, «на Тамани вообще нет ядовитых змей».
- Удивительно, но степная гадюка не проникает туда, — пояснил ученый.
Вячеслав Старков отметил, что змеи на побережье Азовского моря не такая большая редкость. Эта зона находится близко к степям. Большинство змей не представляют для человека опасности, а жалобы на укусы исчисляются единицами за сезон.