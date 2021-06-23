Украинская актриса раскритиковала власти Киева за шутку про наводнение в Крыму

Любовь Титаренко раскритиковала власти Украины за шутку про наводнение в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская актриса Любовь Титаренко раскритиковала власти Незалежной за шутку про наводнение в Крыму.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу".

- Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у нее есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал? — возмутилась актриса в эфире телеканала "Первый независимый".

Она добавила, что полуостров никогда не вернется в состав Украины, пока у власти страны такие люди, как Данилов.

Напомним, общий ущерб, нанесенный дворам Керчи и Ялты после аномальных ливней 17-18 июня, оценен в 156 миллионов рублей. Об этом сообщил Министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов. По последним данным, в Ялте пострадало 25 дворов, ущерб которых оценен в 76 миллионов рублей, в Керчи урон понесли 17 дворовых территорий, ущерб которых оценен в 80 миллионов рублей.