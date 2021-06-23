В России разработали тест-систему выявления антител к коронавирусу у животных Фото: Мария ЛЕНЦ

В России разработали тест-систему выявления антител к коронавирусу в сыворотках крови животных. Разработкой подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

Как сообщили в Россельхознадзоре тест разработан на основе широко распространенной технологии иммуноферментного анализа (ИФА). «В процессе исследования сывороток крови улавливаются только специфические антитела, выработанные в организме животного на вирус SARS-CoV-2», - говорятся в заявлении ведомства, где рассказали, что при присутствии антител в исследуемой пробе крови запускается цветная каскадная реакция.

В ведомстве также сообщили, что данная методика была ранее протестирована в ходе исследований биологического материала домашних животных (кошках и собаках), а также сельскохозяйственных животных (свиньях) и пушных зверей (хорьках, норках, лисах). В сообщении говорится, что тест-система является мультивидовой, то есть предназначенной для анализа сывороток крови всех этих видов животных.