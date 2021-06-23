Суд взыскал с Кокорина и Мамаева по 50 тысяч рублей в пользу избитого водителя

Суд Москвы взыскал с Александра Кокорина и Павла Мамаева по 50 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Савеловский суд Москвы взыскал с футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по 50 тысяч рублей, а также двух других ответчиков по иску водителя Виталия Соловчука, который пострадал в ходе драки в мае 2018 года.

- Исковые требования удовлетворены частично, суд постановил взыскать с четырех ответчиков по 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, — цитирует адвоката Игоря Бушманова ТАСС.

Соловчук же просил взыскать 120 тысяч рублей за компенсацию вреда здоровью, а также по 250 тысяч рублей в качестве возмещения за моральный вред.

Напомним, Кокорин и Мамаев в 2018 году стали участниками двух конфликтов с дракой в центре Москвы, в результате которых был избит водитель ведущей Первого канала на 2-й Брестской улице и чиновник Минпромторга Денис Пак в кафе на Большой Никитской улице.