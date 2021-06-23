Всероссийская перепись назначена на 1-31 октября 2021

Всероссийскую перепись назначили на 1-31 октября текущего года.

Напомним, ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил президенту России Владимиру Путину перенести перепись, которая изначально была запланирована на август-сентябрь 2021 года. Вице-спикер Совфеда уточнил, что до сентября продлится избирательная кампания в нижнюю палату, поэтому перепись лучше перенести на октябрь текущего года. Позже российский лидер дал поручение профильным ведомствам страны до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь.