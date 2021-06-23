Михаил Дегтярев намерен добиться снижения стоимости жилья в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев: «Главное - «притянуть» в регион инвесторов, которые построят дома. В том числе - в рамках преференциальных режимов». Фото: правительство Хабаровского края

Пока в Хабаровском крае достаточно высокая стоимость жилья - в первом квартале 2021 года «квадрат» в среднем стоил 100,7 тысячи рублей. Однако решать эту проблему краевое правительство намерено строительством новых домов. В этом году планируется ввести 317 тысяч квадратных метров. Это на 38 процентов больше, чем в прошлом году.

Уже выбраны перспективные площадки под строительство. Это Ореховая сопка, 6 и 7 микрорайоны, улицы Синельникова, Связная и Локомотивная, переулок Брянский и аэродром ДОСААФ. Здесь возможно построить до 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

- Участок на Аэродромной, где находится объект ДОСААФ, рассматривается, в том числе и по проекту «Дальневосточный квартал». Однозначно мы будем делать так, чтобы военно-патриотическое воспитание не пострадало и, конечно, будем предлагать альтернативное место для размещения авиации, парашютистов и клуба ДОСААФ, - сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

На долгосрочную перспективу имеется и более амбициозная задача, поставленная главой государства – в каждом субъекте в год вводить по 0,82 кв. метра в пересчете на каждого жителя. Для Хабаровского края это около 1 млн кв. метров жилья в год. К этим показателям регион должен выйти в 2025 году.