Кремль: дефицита вакцины от коронавируса в России не будет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дефицита вакцины от коронавирусной инфекции в России не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что нехватка препаратов от коронавируса в ряде регионов является временной, и выразив уверенность, что в ближайшее время эта проблема будет решена.

«Это такие временные логистические затруднения Я думаю, что за ближайшие дни это будет все компенсировано и в необходимом количестве, как это было все предыдущие месяцы, вакцина будет находиться в гражданском обороте», - сказал представитель Кремля, добавив, что производство налажено и осуществляется в достаточном количестве для внутреннего потребления.

Как писал сайт kp.ru, в Москве приостановили запись на вакцинацию препаратом «КовиВак», поскольку препарат в столице закончился. Однако позже появилось сообщение, что до конца июня текущего года научный центр исследований и разработки препаратов имени М.П. Чумакова произведет миллион доз «КовиВак». Прививать москвичей данной вакциной стали в начале июня 2021.

Напомним, в России на сегодняшний день зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Накануне появилось заявление о том, что «Спутник Лайт» выведут на рынок в ближайшую неделю.