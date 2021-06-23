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Общество23 июня 2021 13:09

Совфед упростил выезд детей за границу

Документ разрешает выезд ребенка за границу в сопровождении своего одного родителя, если второй родитель не заявлял о несогласии с этим
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Совет Федерации упростил выезд детей за границу

Совет Федерации упростил выезд детей за границу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совет Федерации одобрил закон, упрощающий выезд несовершеннолетних россиян за границу. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что "закон важный и долгожданный".

Документ разрешает выезд ребенка за границу в сопровождении своего одного родителя, если второй родитель не заявлял о несогласии с этим.

Закон также разрешает подавать заявление о своем несогласии, где можно указать срок действия своего несогласия и страну, куда ребенку запрещается ехать. Заявление можно отозвать во внесудебном порядке.

Если ребенок выезжает из страны один, то он должен иметь при себе паспорт и нотариально оформленное согласие одного из законных представителей на выезд. При этом в согласии может быть указан срок выезда и страна, которую несовершеннолетний намерен посетить.