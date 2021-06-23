Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Чёрном море

Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент.

Сегодня в 11:52 британский эсминец пересек государственную границу РФ в северо-западной части Черного моря. Defender вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент. Он был предварительно предупрежден о том, что после нарушения границы будет открыт огонь. Команда британского судна проигнорировала предупреждение.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль России выполнил предупредительную стрельбу.

В 12:19 самолет Су-24М Черноморского флота выполнил предупредительное бомбометание, сбросив по курсу движения эсминца четыре бомбы ОФАБ-250 (осколочно-фугасные авиабомбы) для пресечения действий британского корабля.

В 12:23 британский эсминец Defender покинул территориальные воды России.

О ситуации в территориальных водах России сообщили в среду, 23 июня, в Минобороны РФ.