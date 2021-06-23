Блинкен: США по-прежнему считают «Северный поток – 2» опасным для европейской энергетики

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Вашингтон по-прежнему считают, что проект газопровода «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в среду, 23 июня, отметив, что Берлин придерживается другой позиции по данному вопросу.

«Я говорили об одной из тем разногласий, о трубопроводе "Северный поток - 2". Мы по-прежнему считаем его угрозой для европейской энергетической безопасности, у Германии другой взгляд - это случается время от времени даже среди друзей», - заявил он, добавив, что стороны намерены работать над разногласиями, «продвигаясь вперед по другим вопросам».

Блинкен назвал газопровод «геополитический проектом» Москвы, который потенциально угрожает Украине и другим странам. По его словам, целью переговоры Вашингтона с Берлином является достижение гарантий, что трубопровод не будет использоваться против Киева.

Как писал сайт kp.ru, глав МИД ФРГ после встречи с госсекретарем США заявил, что Берлин готов внести вклад в то, чтобы проект газопровода «Северный поток - 2» не использовался против интересов Киева.