Российский Су-30СМ сопроводил самолет-разведчик США над Охотским морем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 23 июня, российский истребитель Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне поднимался в воздух, чтобы сопроводить стратегические самолета-разведчика RC-135 Военно-воздушных сил Соединённых Штатов над Охотским морем, который приблизился к российским границами. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», - сказано в сообщении НЦУО, где отмечается, что нарушения российских границ допущено не было.

Напомним, 10 июня российский истребитель Су-35 ПВО Тихоокеанского флота обнаружил и сопроводил стратегический самолет-разведчик Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, который также приближался к российским границам над акваторией Тихого океана.