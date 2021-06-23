В Москве зафиксировали рекордные температурные показатели для июня

В Москве зафиксировали рекордные температурные показатели. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве побит рекордный для июня температурный показатель - столбик термометра поднялся до +37,4 градусов.

По прогнозам синоптиков, осадков в эти дни не ожидается, но будет переменная облачность. Соответствующее предупреждение появилось ранее в понедельник, 21 июня, на официальном портале мэра города.

Синоптики отмечают, что ближайшие дни станут самыми жаркими на этой неделе. Так, во вторник была зафиксирована температура +35 градусов. Спада температуры не ожидается, но возможны краткосрочные ливни.

Ситуация изменится к субботе. Москвичей ждут локальные дожди в выходные с небольшим изменением температуры - она будет колебаться от 29 до 34 градусов.

Ранее врач врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала и инстаграм DoctorPavlova и книги «Обман веществ» Зухра Павлова рассказала журналистам kp.ru, что можно делать, чтобы охладиться летом, используя народные методы, и не заболеть. Она предупредила об опасности ледяной воды в жару и использования влажных простыней.