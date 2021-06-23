В России создали светофор с функцией распознавания лиц и данными о пробках Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Национального центра информатизации Ростеха создали новый светофор, который может отображать информацию о погоде и ситуации на дорогах, а также оснащен видеокамерой для распознавания лиц. Новинка представлена на конференции ЦИПР-2021 в Нижнем Новгороде в среду, 23 июня, говорится на официальном сайте государственной корпорации.

- Светофоры нового поколения оснащены яркими светодиодными секциями, которые позволяют отображать дополнительную информацию, например данные о погоде, температуру воздуха, дорожную обстановку, в том числе пробки, а также экстренные предупреждения МЧС. Пешеходный светофор дополнительно оснащен встроенной видеокамерой для распознавания лиц, - говорится в сообщении.

Во время конференции Ростех также представил систему промышленного интернета вещей «Росэлектроники» для формирования цифровых производств, систему «Швабе» для медицинских центров, которая управляет потоками пациентов, и производственно-технологический комплекс полного цикла «Цифровой водоканал».